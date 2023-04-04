美國地質調查所（USGS）的數據顯示，這起地震的震央位於蘇門答臘島北部巴東石林潘市（Padangsidempuan）的西南方近海，震源深度為84公里。
地震發生在當地晚間9時59分左右（格林威治標準時間14時59分）。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，這起地震發生後沒有發布海嘯警報，但已告知距離震央最近的居民要提防可能會發生餘震。
印尼主要媒體沒有立即報導當地有災損或人員受傷的消息，但部分居民通報說他們感受到房屋搖晃。（譯者：陳彥鈞）1120404
印尼西部的蘇門答臘島（Sumatra Island）近海今天晚間發生規模6.1地震，當地居民可以感受到房屋搖晃，但相關當局沒有發布海嘯警報，地震也沒造成人員傷亡或財產損失。
美國地質調查所（USGS）的數據顯示，這起地震的震央位於蘇門答臘島北部巴東石林潘市（Padangsidempuan）的西南方近海，震源深度為84公里。
地震發生在當地晚間9時59分左右（格林威治標準時間14時59分）。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，這起地震發生後沒有發布海嘯警報，但已告知距離震央最近的居民要提防可能會發生餘震。
印尼主要媒體沒有立即報導當地有災損或人員受傷的消息，但部分居民通報說他們感受到房屋搖晃。（譯者：陳彥鈞）1120404
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