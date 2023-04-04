美國地質調查所（USGS）的數據顯示，這起地震的震央位於蘇門答臘島北部巴東石林潘市（Padangsidempuan）的西南方近海，震源深度為84公里。

地震發生在當地晚間9時59分左右（格林威治標準時間14時59分）。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，這起地震發生後沒有發布海嘯警報，但已告知距離震央最近的居民要提防可能會發生餘震。

印尼主要媒體沒有立即報導當地有災損或人員受傷的消息，但部分居民通報說他們感受到房屋搖晃。（譯者：陳彥鈞）1120404