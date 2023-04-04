蔡英文總統當地時間3日上午與貝里斯總理布里仙紐，共同見證兩國外長簽署技術合作協定與5千台筆電贈交儀式，蔡英文表示，希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望，也期待未來有更多合作計畫。

蔡英文在致詞時表示，台貝建交34年來，兩國密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。

她說，今天稍晚，我們將舉辦合作興建聖佩卓綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客提供更好的醫療服務。

除了醫療領域的合作，蔡英文指出，教育可說是我們雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來臺就學，他們的學習熱忱令我深受感動，他們也了解教育對個人未來的重要。

此次與布里仙紐共同見證5千台筆記型電腦的贈交儀式，她希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望。

蔡英文透露，去年布里仙紐總理去年訪臺時，我們曾就這兩項計畫進行充分的討論。「看到這些計畫在貝里斯逐漸成形，令人振奮」。

此外，她說，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要。因此，很高興在此見證兩國外交部長簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，也期待未來有更多合作計畫。

除了兩國的多項合作外，蔡英文表示，我們很自豪地稱貝里斯是和我們一樣堅信自由民主的盟友。就在幾天前，貝國眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼。她也代表中華民國（台灣）政府及人民，藉此機會感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的堅定支持。

她強調，不論是我們正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標，「願我們的合作關係如同過去34年般，繼續蓬勃發展」。