56歲金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症等疾病，去年還因腦部長出0.57公分的動脈血管瘤，被醫生警告「隨時會死」，沒想到同年4月進行手術，一度因失血過多陷入昏迷，好險最終搶救回來，如今1年過去，詹雅雯即將迎來第三次開腦手術，無預警曬出滿是血痕的裸背刮痧照，讓眾多粉絲看得好心疼。

詹雅雯在臉書發文寫下：「『心』再怎麼痛，都該設個停損點，因為日子還要繼續過，『身』再怎麼忙，也該療癒疲累！因為路還要繼續走」，隨後寫道：「今天見識到了，原來我這麼『紅』！」，從她貼出的照片中，可見經刮痧後，從頸部到背部的皮膚，呈現大片紫紅色的血痕，畫面怵目驚心，讓粉絲湧入留言區獻上關心：「看了很不捨，祝早日康復」、「您的歌好感動人心，祝健康平安」、「怎麼刮成這樣好心疼」、「妳是最堅強的女人，也是最棒的老師」、「要加油哦！」

事實上，詹雅雯上個月才送走小舅舅，在直播中強忍內心悲痛表示：「不哭是對舅舅最後的孝順」，接著強調：「以前的我最愛哭，但是現在的我要用祝福的心，笑著送走我的舅舅」，除此之外，詹雅雯特別提到幫她做開腦手術的醫師，「謝謝您精湛的醫術，讓前2次的手術都成功完成，接下來的第3次手術我一樣是信賴您的醫術，非常感謝您的慈悲心，如果沒有你為我做手術，沒有今天這條命。」