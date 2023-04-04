新北市蘆洲昨(3)日早上發生一起弟弟酒後弒兄案件；蘆洲警方昨早接獲報警電話，來電者聲稱自己殺了哥哥，警方隨即火速派員趕到現場，發現是疑似弟弟酒後與哥哥起口角，結果失手勒死哥哥，弟弟被捕後依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，這名現年44歲陳姓弟弟長年與48歲哥哥住在新北市蘆洲區仁愛街附近，但兩人感情不睦，時常發生口角，昨日早上10時許弟弟酒後又因故與哥哥發生衝突，結果兩人在口角間，弟弟疑似失手將哥哥勒斃。

等到弟弟發現異樣的時候，哥哥已失去生命徵象，弟弟隨即打電話報警稱「自己殺了哥哥」；警方獲報後與救護人員趕到現場，救護人員在現場對哥哥施展心肺復甦術時，一度成通恢復心跳，但送到醫院急救後仍回天乏術，不治身亡。

弟弟當場被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！