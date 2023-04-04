取自貝里斯國會直播畫面

蔡英文總統當地時間3日上午赴貝里斯國會發表演說，由於中共近日大動作試圖奪我友邦，蔡英文表示，我們知道有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，我們仍然緊密相連，也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標。

蔡英文出訪中美洲友邦，今天上午在貝國國會發表演說表示，當我們努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等著我們。例如，氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，「而最具挑戰性的莫過於來自威權政權擴張主義的威脅」。

她說，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅。近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，不能成為貢獻國際社會的一員。

蔡英文感謝貝里斯，從聯合國、世界衛生組織、國際民航組織到聯合國氣候變化綱要公約相關的會議和論壇上，都為2300萬台灣人民發聲。

去年5月貝國國會議員一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」，她代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯政府和所有國會議員。「各位堅定的友誼和支持對我們意義重大」。

她說，貝里斯完成了許多成就。做為感恩的朋友，台灣很榮幸能夠透過基礎建設、醫療、農業、災害防治、資通訊科技和教育等計畫，協助貝里斯的國家發展。她列舉過去兩年，台灣和貝里斯的雙邊合作計畫，證明兩國密切的合作關係及台灣對貝里斯社會的實質貢獻。

蔡英文指出，台灣是貝里斯第十大貿易夥伴，我們希望拓展更多合作。去年1月《台貝經濟合作協定》生效以來，2022年貝里斯對台出口額增長幅度為2021年的317％，即324萬美元，辣椒醬就是個最好的例子。

此外，她說，我們也已開始著手開發貝里斯海鮮產業市場，台貝兩國企業已於去年簽署合作意向書，同意進口價值200萬美元的貝里斯龍蝦。我國政府正努力簡化流程，加速進口貝國海產，現在在貝國的咖啡與可可考察團也正在探尋合作機會，希望透過《台貝經濟合作協定》，兩國經濟將更緊密合作。

她說，貝我兩國的關係建立在雙方政府、人民和企業間實質的夥伴關係，「這次出訪貝里斯，我更相信我們的關係將持續緊密堅實」，她也重申5年前所說，「台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾」。

蔡英文隨後也接受貝國參眾兩院呈遞今年3月24日通過的「支持民主台灣動議」，對蔡英文來台表達歡迎；呼籲國際社會共同譴責任何危害台灣主權、民主自由、人權及人民自決權利的軍事威脅及其他威嚇行動；並且支持台灣參與國際組織。