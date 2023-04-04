美國商務部根據《晶片與科學法》中的「護欄」措施訂定了實施細則，由於條件太苛，台積電與三星已表態無法接受，還要與美方進行談判。同時大陸方面又對美國晶片巨頭美光公司在中國營運實施網絡安全審查，嚴重影響美光在大陸營運前景，導致股價重挫。這幾項進展顯示，數個月來高歌猛進的《晶片與科學法》終於首次踢到鐵板，過度擴大對中國的技術封鎖與對半導體企業的折騰，終究會觸礁。如果美國推動法案與措施不知節制，攪亂了這些企業自身營運節奏，最後可能功虧一簣，讓這個龐大又複雜的半導體管制政策名存實亡。

台積電與三星異口同聲對《晶片與科學法》補助的條件表示無法接受，完全反應出企業營運與官僚思維的重大差距。才區區數十億美元的補貼就要掌握全球2大頂尖半導體企業的營業機密，未免也把這點補助款看得太偉大了些。何況還要把在大陸營運的晶圓廠的營運細節全數攤給美國政府，並接受不同製程5%、10%的擴產限制與10萬美元支出上限，還要2人以下的技術合作限制，幾乎是把手直接伸進企業最核心營業機密資料庫內恣意妄為。

就算台積電與三星願意提供自身營業數據給美國政府，他們代工的客戶也不會同意將數據交給美國政府。（圖／路透)

就算台積電、三星同意，他們代工的客戶也很難會同意把這些資料交給美國政府，更何況美國國內並不是沒有台積電與三星的競爭對手。所幸這些護攔規則還只是在徵求意見階段，還要60天後才會就半導體企業的意見做出修改，並核實BIS 實體清單與財政部的中國軍工聯合企業實體清單，以及國家安全風險的設備和服務網絡法，要把這些都弄清楚，恐怕今年內都無法搞定。

大致瀏覽新規則的清單可以明確限制的技術輪廓：14/16nm及以下半導體工藝完全禁止輸入；現有在大陸的成熟工藝產能幾乎不准擴充，除非能證明85%以上在大陸銷售；涉及人工智慧、量子計算、軍事工業等類型晶片完全禁止；增加更嚴格的存儲晶片限制；不准與陸企聯合開發。這等於是把這些半導體公司在大陸的生產線完全凍結在目前的狀況，產能、技術、銷售都不能有新的進展，亦即不能再對生產線有任何投資。

台積電、三星電子、SK海力士等都在中國大陸有設廠。其中台積電在大陸工廠的產能要占到總產能的6%。圖為三星在韓國的3nm晶圓廠。（圖／路透）

雖然還沒定案，但限制的方向大致已定，對這些新的措施，中國也開始做出反應，最明顯的就是以國家安全為名，對美國晶片巨頭美光公司在華銷售的產品實施網路安全審查。美光是全球第3大存儲晶片巨頭，在中國銷售DRAM、NAND快閃記憶體等半導體產品，幾乎是所有電腦與通訊裝置中不可缺少的元件。美光受審查消息一出，股價大跌超過3%。

中國一直是美光的最大市場，在中國的營收約占美光總營收半數。中方的反制措施，主要是針對美光在美國提起對大陸的存儲晶片廠長江存儲、福建晉華、合肥長鑫等公司的訴訟，讓美國政府把這些公司列入禁制實體清單，禁止這些公司的產品進入美國。換言之，這3家公司的技術能力已對美光形成威脅，美國如果繼續禁止它們輸入，中國也會禁止美光進入大陸這個全球最大的市場。

長江存儲技術實力增長極快，很可能從技術上突破美方的封鎖。 （圖／新華社）

美光近年來深刻體會到很難在美中半導體大戰的夾縫中生存，已逐漸減少在中國的業務規模。目前受到美國制裁的陸企已達600多家，中國未來持續對美企禁出各種制裁與懲罰措施做為反擊，顯然也是無法避免，而且也已確定會擴散至半導體以外的企業，例如德勤會計事務所近期就被中國財政部罰款超2億元，並暫停執業3個月的事件。

拜登政府若要求得半導體管制政策的實效，必須設定好該法案的短期目標，如果過於貪心，最後的結果就會變得過於龐雜而難以實施。（圖／Shutterstock)

美國有關《晶片與科學法》的推動快速展開時，拜登政府若要求得實效，必須要設定好該法案的短期目標，如果想一口吃成胖子，把所有與半導體相關的技術、生產與貿易全部包括進去，必然會像滾雪球一樣愈滾愈大，最後的結果就會變得過於龐雜而相互掣肘以致難以實施，或成為效果其差、甚至名存實亡的龐大又無能的怪獸。現在看來，隨著美國總統大選的逐步接近，這套原本可以為美國爭取到有利戰略位置的半導體法案，就因為過於貪心，很有可能走上這條路。