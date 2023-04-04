為迎接清明、兒童節連假，各地舉辦相關活動吸引遊客，如高雄市政府一連舉辦5天的「孩翻高雄」，還邀請紙風車劇團演出與小朋友同歡，但高雄市議員白喬茵透露現場狀況令人傻眼，本要帶孩子去玩，結果反而讓孩子生氣，讓她貼出高雄市長陳其邁的照片酸「為什麼市長的現場看起來那麼好玩，我們都在吃沙」。

白喬茵昨（3）日在臉書表示，下午興高采烈地帶孩子到衛武營參加「孩翻高雄」活動，本想玩氣墊城堡，但到現場才知道要先領遊戲兌換券，且昨日已領完，失望的一行人本想在旁邊的市集吃東西，結果店家回覆大多不是「抱歉，我們東西都賣完了喔」，就是「你的餐點可能要等一個半小時以上」。

此外，白喬茵透露，紙風車劇團的活動晚上7點開演，結果下午4點多人就已滿出座位區，舞台上的人只剩下米粒大小而已，若留下來就像是在聽有聲書一樣，讓孩子生氣罵「我們到底來這裡幹嘛」，讓白忍不住說「對不起，媽媽好雷，不知道教育局辦的『孩翻高雄』活動長這個樣子，繼續回家蓋樂高好了」。

網友們紛紛留言抱怨「場地人多，走過都是風沙，從停車到離開沒一個小時」、「我們去到現場也跟議員一樣的感覺，還有現場氣墊區域的沙塵也好大」、「氣墊城堡一場給小朋友玩15分鐘，排隊抽號碼牌等一個小時，現場煙塵瀰漫」。白喬茵也在留言貼出陳其邁參與活動的照片，酸「為什麼市長的現場看起來那麼好玩，我們都在吃沙！」