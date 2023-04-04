芬蘭即將加入北大西洋公約組織（NATO）之際，北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天表示，赫爾辛基當局並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。

北約軍事委員會主席包爾說道：「我們是否會在芬蘭駐紮軍隊，是一個要從芬蘭開始著手的問題。」

包爾接受法新社訪問時指出：「目前還沒有這樣的要求。但當然未來可能會出現，屆時我們將不得不仔細考慮。」

芬蘭將於4月4日成為北約第31個成員國，這是一項歷史性戰略轉變，這會使北約與俄羅斯的陸地邊界擴大一倍。

俄羅斯出兵入侵烏克蘭的戰爭促使芬蘭及鄰國瑞典放棄數十年來的軍事不結盟立場，於去年申請加入以美國為首的北約。

克里姆林宮對於芬蘭加入北約的反應一直很冷淡，但俄羅斯已矢言要在未來幾年加強國內西北部的軍力。

但包爾提到「我們還沒有看到任何確定的部隊調動」，主因是俄國必須在烏克蘭動用到所有部隊。（譯者：陳彥鈞）1120404