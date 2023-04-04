今（4）日是清明連假第4天，也是兒童節。國道3號北向392.6k，4日凌晨0時38分發生事故，受困、傷亡人數尚不明，車道交通一度中斷，詳細肇因還有待後續調查釐清，請用路人提前改道行駛。

清明連假各地湧人潮 國道13路段明日恐塞爆
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