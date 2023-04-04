國3北向392.6k凌晨事故！交通一度中斷、傷亡不明 06:162023/04/04 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北向發生車禍。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（4）日是清明連假第4天，也是兒童節。國道3號北向392.6k，4日凌晨0時38分發生事故，受困、傷亡人數尚不明，車道交通一度中斷，詳細肇因還有待後續調查釐清，請用路人提前改道行駛。 清明連假各地湧人潮 國道13路段明日恐塞爆 清明連假成買蛋之旅 台東生鮮超市雞蛋一上架就清空 女星凌晨跑步突竄出3名黑衣人搶劫 嚇到爆哭狂奔5公里 #國道 #交通中斷 #車禍 #凌晨 #清明 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明掃墓小心被恙蟎咬！ 北市衛生局教你3招預防 16:552023/04/03 生活 凌晨逆向騎車還丟包毒品 警鷹眼「抓包」 12:112023/04/03 社會 熱門景點設攤展售 「晴天坊」清明連假不打烊 20:502023/04/03 寶島 國道12路段 今日最壅塞 04:102023/04/03 社會新聞 清明連假車潮暴增4成 基隆市區加強交通疏導 15:422023/04/03 生活 宜蘭員山民宅凌晨失火 67歲男受困2樓陽台遭救意識清楚 10:552023/04/03 社會 基隆塞車重災區清明連假竟沒事 滾動調整盼立「交通疏運機制」 21:212023/04/03 生活 清明連假3日「撞」況連連 國1上午多處塞爆 13:262023/04/03 生活 古人也有清明連假 掃墓完就野餐 皇帝看不下去 15:232023/04/03 歷史 國道1號中部路段今有5起事故 警籲：彈性調整路線、避開壅塞路段 18:022023/04/03 社會 清明連假進入腸病毒流行期 高屏區就診人次比去年高5倍 22:242023/04/03 生活 基隆大武崙工業區某公司深夜大火竄濃煙 狂燒數時傷亡曝 08:432023/04/03 社會 清明連假第3天湧現北上車潮 屏警調撥車道3個半小時 20:122023/04/03 生活 清明連假過一半 蘇花路廊午後北返車潮恐塞到晚上才緩解 11:292023/04/03 生活 新竹路邊出現大型蛋花湯！11籃雞蛋車禍全摔破 駕駛肇逃 13:412023/04/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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