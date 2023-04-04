沙烏地阿拉伯等產油國家宣布要減產引發國際油價飆漲，並可能會增加通膨上升壓力之際，美國股市4大指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數上漲327.00點或0.98%，收33601.15點。
標準普爾指數小漲15.20點或0.37%，收4124.51點。
那斯達克指數小跌32.46點或0.27%，收12189.45點。
費城半導體指數下挫30.44點或0.94%，收3200.43點。（譯者：陳彥鈞）1120404
沙烏地阿拉伯等產油國家宣布要減產引發國際油價飆漲，並可能會增加通膨上升壓力之際，美國股市4大指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數上漲327.00點或0.98%，收33601.15點。
標準普爾指數小漲15.20點或0.37%，收4124.51點。
那斯達克指數小跌32.46點或0.27%，收12189.45點。
費城半導體指數下挫30.44點或0.94%，收3200.43點。（譯者：陳彥鈞）1120404
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