台灣消費市場缺蛋掀起一波波民怨，除雞蛋價格高到咋舌外，雞肉、豬肉近期價格也開始蠢動，生活越來越不容易。但目前在立法院審議中的「農業部」組織法，農委會轄下「農林漁牧」四大業務，卻僅有與民生緊密相連的「畜牧司」，未比照「農林漁」主管機構升格，讓立委大呼離譜，質疑政府不重視畜牧產業發展管理，才導致產銷失衡，消費者受害。

進口豬飼料近日頻傳上漲，小型養豬戶傳出棄養、影響豬肉產量，清明、端午節需求卻大，為免像蛋價「一發不可收拾」，財團法人中央畜產會（簡稱畜產會）邀養豬團體，研議清明市場公休3天抑制肉價。但豬農也叫苦，指夏天養豬風險高、飼料貴，休市沒錢賺，請政府也要想想豬農生計。

進口豬飼料頻傳上漲，小型養豬戶傳出棄養，影響豬肉供應，但清明、端午節豬肉需求量卻增加，外傳繼蛋價之後，豬價也蠢蠢欲動，讓消費者大喊吃不消。（圖／趙文彬攝）

「為何喊休市的是畜產會，豬農卻喊話政府手下留情？」立委吳怡玎認為，長期以來，農委會畜牧業務都委由畜產會處理，後遺症已經陸續發酵，農委會組改卻仍拒絕畜牧處升格，畜牧處編制永遠都46人，沒有獨立財務會計系統「有責無權」。反觀畜產會編制高達972人，所有與公權力相關畜產管理都參一腳，還不受立院直接監督「有權無責」，如此奇怪的結構，也難怪畜產業屢成「風暴中心」。

本刊調查，畜產會在2000年，由農委會捐助7.2億（超過財務結構6成以上）成立，除執行農委會委辦、補助業務，董座多由農委會卸任主委出任，現任董座是農委會前主委林聰賢。在此之下，農委會畜牧處要監督畜產會前主委，辦不辦得到？屢受質疑，也讓畜產會被酸是「酬庸單位」，藍綠共業。

但畜牧業「產銷調節」、「種畜禽發展」、「畜禽生物安全」、「價格溝通」，目前皆由畜產會負責是事實。以雞蛋產銷為例，「蛋雞進口」、「防制雞流感」、「與蛋農協調蛋價」，「外國雞蛋進口後分配」、「補助改建雞舍」，畜產會全都扮演吃重角色。但其網站上對承接農委會補助相關資訊卻付之闕如，立法院無法監督，立院預算中心也曾在110年度預算報告就已示警，防治禽流感未見成效，如今引爆蛋慌，禽流感防治未見成效，責任究竟歸屬農委會？還是畜產會？迄今無解。

蛋荒未解，凸顯雞蛋產銷結構失衡的問題，但立委吳怡玎卻質疑，農業部組織法草案中，只有管理雞鴨牛豬產業的畜牧處未能升格為「署級單位」，也相當違常。（圖／報系資料照、黃鵬杰攝）

農業專家、筆名「您北好油」的林裕紘曾在臉書上PO文，以「台灣豬標章」說明農委會、畜產會的難解關係。他說，陳吉仲曾宣示，豬販貼台灣豬標章，若賣的非台灣豬，被農委會查到，將依標示不實開罰4萬到400萬元罰鍰，但「台灣豬標章」核發單位畜產會卻委婉回應，該標章僅是計劃、無法源，業者違規，頂多請他拿下標章，是否違反食品標示法，需由衛福部判定。

林裕紘說，農委會要推台灣豬標章當然行，只是畜產會自知是民間財團法人，無公權力，反觀畜牧處雖有權，卻沒推修法，成為陳主委慣以「計劃」應付外界質疑的例子。他說，畜產會中很多農委會昔日官員都深知「眉角」，但礙於上下關係也只能對農委會點到為止，結果就是讓「台灣豬標章」的虛實沒答案。如今，國內畜牧業明明眾多難題待解，難道農委會真想堅持維持現狀，不徹底調整組織架構因應嗎？

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