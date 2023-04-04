本刊日前補捉到任容萱與男友林柏澍一起用餐。（圖／本刊攝影組）

41歲歌手的任家萱（Selina），去年3月認愛小7歲的圈外男友「小徐」，本月13日在廣播節目上公布懷孕喜訊，還曬出寶寶「小腰果」的超音波照，升格當媽心情溢於言表；任家這位姊姊一年多的戀情即將開花結果，而妹妹任容萱與男友林柏澍穩交三年雖然不急著結婚，但時報周刊CTWANT補捉到妹妹與男友小倆口在大庭廣眾的路邊相擁，也算是進階到可以公開當街放閃的階段。

嗑完鍋後任容萱與男友及友人一同步出餐廳。（圖／本刊攝影組）

三月九日晚間八點多，任容萱跟男友林柏澍，以及友人在台北市捷運南京復興站附近的美食廣場吃火鍋。九點半左右，吃飽喝足的他們一起走出餐廳，到附近的大樓取車後，由友人駕車在小倆口到台北市大安區的酒吧續攤。當友人準備停車時，坐在副駕駛座的林柏澍和後座的任容萱先下車，林柏澍大概心情很好，一下車便抱住了女友，任容萱倒像是很習慣似的，並沒有甚麼特別大的反應，或許這就是一種穩定平淡的幸福。

任容萱與林柏澍搭著友人的車離開，友人停車時林柏澍還抱住任容萱展現親密。（圖／本刊攝影組）

本刊在2020年11月獨家直擊任容萱與林柏澍約會後，雖然此後兩人不只一次被媒體目擊小倆口外出或購物，但任容萱卻都不認戀情，對於過去歷任感情如此小心翼翼，似乎是受「任爸」的影響，任容萱曾在媒體訪問時透露：「爸爸認為公眾人物所有公開的戀情，都會被記錄一輩子，因此更要特別謹慎。」縱使大她七歲的姊姊Selina每段戀情都稱得上很大方公開，但也未影響任容萱對感情較為低調的態度。

一行人到台北市大安區的酒吧續攤。（圖／本刊攝影組）

與林柏澍的戀情一路穩定發展三年，去年任容萱在林柏澍的生日派對中，小倆口當眾接吻，Selina和任爸任媽都在現場，Selina還搞笑跟林柏澍說，「不一定每年（慶生）都有她，要看你自己的表現囉！」任爸還幫忙唱生日快樂歌，可見林柏澍和任家感情融洽。

任容萱去年7月在林柏澍生日時兩人當眾接吻，算是認了戀情。（圖／取自IG）

過去任容萱曾問過任爸任媽：「如果我不結婚、不生小孩，你們會遺憾嗎？」儘管任媽覺得有些可惜，但開明的任爸則認為沒關係，因此她從沒有結婚的壓力，不過去年任容萱34歲生日時，她仍順利「完成取卵」，縱使她對孕育下一代的計畫尚未明朗，還是希望能配合上最佳的凍卵時間點，不想像身邊的朋友那般辛苦備孕，成功克服抽血、打針的恐懼心魔，最後取得19顆卵子，展現超堅強「卵實力」。

任容萱去年11月凍卵取19顆卵子。（圖／星星向容提供）

只是任容萱的卵子們還在冷凍中，姊姊已經搶先順利自然受孕，任容萱日前也在記者會上表示姊姊Selina以送小禮物為由宣布喜訊，「一抽出來是兩條線的棒子，當下以為她確診還要約我出去吃飯，但真的很替她開心」。任容萱說對於姊姊懷孕消息自己也很驚訝，「因為姊姊年齡也已經40+了，她一直都是很堅強的人，我跟她說妳人生的故事都很精彩，現在又有新的挑戰，她目前肚子不大，寶寶性別也未知，先專注在姊姊的安全跟健康上面。」看得出任家女孩的身體健康底子似乎都挺不錯的。

與男友小徐穩交一年多的姊姊Selina日前宣布懷孕。（圖／取自微博）

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