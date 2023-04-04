2024年總統大選將屆，新北市長侯友宜被視為國民黨熱門人選，綠營特別在意其國際和兩岸論述為何？前國安會副祕書長楊永明則打臉說，前總統陳水扁當初也一樣，且國民黨在相關問題的支援團隊方面「絕對不輸民進黨」。

楊永明3日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜若被提名，他就要面對國際、兩岸、國政問題，陳水扁那個時候也有一樣的歷程、一樣的背景。事實上，侯友宜曾當8年副市長，現在擔任市長已經到了第二任，而且新北市也是所有直轄市中，人口最多、問題最複雜的地方。

楊永明接著指出，侯友宜的經歷，已經不需要再質疑，接下來，侯友宜需要展現對國政、兩岸、國際問題的論述。當時陳水扁有一個「國政顧問團」，國民黨在這方面，絕對不會輸給民進黨，對兩岸跟國際的這種認知，是國民黨的強項，這些也都是侯友宜可以去準備、可以去延續的。

楊永明認為，國民黨總統提名的時間點，最好就在這個月。但是接下來國民黨如何去整合，還有新北市長補選的安排，以及他辭或不辭，也要留意媒體可能會把這個問題放大。