天使隊明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）遭到大聯盟禁賽5場與罰款，開幕戰天使敗給運動家之後，阮棟打擊繳白卷而心情惡劣，一位男性球迷疑似在場邊出言不遜，阮棟退場經過那位球迷面前，忽然越過欄杆伸手揪住他的衣領，質問道：「你叫我婊子？你這個混蛋！」伸手作勢要打他，沒有真的打中。

大聯盟球場營運副總麥可希爾（Michael Hill）4日宣布了這項懲處，他沒說罰款金額是多少，如果阮棟不服上訴，處罰就會暫緩，直到上訴有結果為止。禁賽從接下來對水手的3連戰開始計算，預計要到下一個系列賽（對藍鳥3連戰）的最後一場可以回歸。

天使已經習慣沒有阮棟上場了，他過去3季累積只上陣157場，還不滿一個完整的球季（162場），本季他上陣2場，打擊率零。阮棟在國民隊7季的打擊率0.290、總攻擊指數0.859，到了天使3年多全面下降到打擊率0.249、攻擊指數0.772。

阮棟是天使隊第2高薪的球員，今年年薪3857萬美元，超過大谷翔平的3000萬美元，僅次於「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。天使全隊團薪突破2億美元，在大聯盟排行第6，但是集中在少數球星身上，只有5位年薪千萬的球員，阮棟表現不佳當然容易激起天使球迷不滿。