今天各地多雲時晴，氣象專家吳德榮表示，今天北部高溫直逼30度，南部高達35度，周四（6日）晚上到周五（7日）受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，天氣也會轉涼；南部受影響較小。直到周六（8日）鋒面才會遠離。另根據最新模擬模式顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，能否成為今年首颱仍需觀察。

吳德榮在專欄「三立準氣象.老大洩天機」上分享，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（4、5日）2天各地多雲時晴，白天暖熱如夏，北部最高溫近30度、南部更達35度，但是早晚仍偏涼。各地區平地氣溫北部16至30度，中部18至33度，南部19至35度，東部18至33度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周四（6日）開工日會有鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定；周四晚起至周五（7日）受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼，南部受影響較小。

吳德榮指出，周六（8日）鋒面遠離，西半部轉多雲時晴的天氣，東半部仍有局部短暫雨；北仍偏涼，中南部早晚涼。周日、下周一（9、10日）各地恢復為多雲時晴，氣溫回升。

吳德榮指出，根據最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，但是否能發展為今年第1個颱風，仍需要持續觀察。