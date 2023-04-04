俄羅斯即將在鄰國白俄羅斯部署戰術核武，引起外界憂心，聯合國副祕書長、裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）更警告，當前的核武風險已達到冷戰爆發後的歷史新高。對此，前國安會副秘書長楊永明表示，俄軍動用核武的方式可能有兩種，分別是國內試爆與前線使用，他並預言，只要核武一使用，歐洲國家可能就會要求烏克蘭趕快與俄羅斯談判。

楊永明昨（3）日在政論節目《少康戰情室》指出，戰術核武的核當量可高可低，大約在300噸到1萬噸間，比二戰時美軍在廣島投下的小男孩原子彈（約1.3萬噸）略低，而俄軍使用戰術核武的方式可能有兩種，一是在俄國境內進行試爆，二是真的在烏克蘭戰場上使用。

若俄軍真的在烏克蘭戰場上使用核武，楊永明認為俄國會面臨更嚴厲的制裁，但美國與歐盟不可能對其進行同等的報復，因為所謂同等報復，會引發美俄兩國之間的核子大戰。楊永明研判，歐洲國家對俄軍使用核武的行為一定會非常緊張，擔心俄軍會持續動用，所以一定會要求烏克蘭趕快與俄羅斯進行談判。