Proposal gone wrong at Dodger Stadium 💀 pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

洛杉磯道奇開季的比賽遭到一位球迷鬧場，這位球迷叫做尤阿瑞茲（Ricardo Juarez），他可能深受萊塢電影的影響，大膽衝入球場裡求婚，結果遭到場館禁入1年。當時道奇在主場迎戰響尾蛇，外野觀眾席的尤阿瑞茲忽然衝入場內，單膝下跪拿出戒指向女友求婚（女友留在觀眾席），下一幕就是他被安全人員飛撲在地，遭到背剪攆出球場。

根據美媒TMZ報導，尤阿瑞茲的鬧場事件有個圓滿結局，雖然1年不能進場看球，但是女友沙維卓拉（Ramona Saavedra）已經答應他的求婚，還揶揄說：「他被封殺1年，但是他還活著。」隔天起床時，尤阿瑞茲感受到劇烈疼痛，女友只好帶他去醫院檢查，所幸沒有大礙，安全人員那記飛撲可不是開玩笑的。

好萊塢電影《愛情全壘打》，茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）飾演的女主角為了挽回對棒球狂熱的男友，從外野觀眾席跳入紅襪比賽的外野區，被安全人員追著跑。尤阿瑞茲表示他本來只是要在觀眾席求婚，他是臨時起意才衝入場內，所幸他的鑽戒沒有搞丟。

一些球迷認為安全人員的擒抱手法過於粗暴，畢竟尤阿瑞茲並沒有危險的舉動。那段影片獲得超過千萬次觀看，女友沙維卓拉說，因為尤阿瑞茲大膽的求婚行為，有很多人主動聯絡要幫助他們舉辦一場夢幻婚禮，給他們一個電影般的結局。