圖片來源／隨團媒體提供

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蔡英文總統當地時間3日下午赴貝里斯中央農場國家種羊中心，視察由我國協助貝國小農提升羊肉品質的「貝羊計畫」，親自拿著奶瓶餵兩隻小羊，小羊喝得很快，她笑說「喔喔，你看，吸的速速叫（台語）」，還說很想把可愛的小羊帶回家。

國合會自2017年起，協助中美洲友邦勿貝里斯小農改善羊隻飼養管理，引進優良種羊，以提升羊肉品質及羊隻存活率。貝里斯「國家種羊中心」首座羊舍，2018年3月在台貝兩國政府合作「羊隻品種改良計畫」支持下，於貝國 Cayo區落成，也是中美洲第一座現代化高床式羊舍，可容納多達400頭種羊。

「貝羊計畫」的技術團團長潘生才表示，該計畫啟動迄今僅短短5年，貝國整體肉羊產量就已提升50％。初期，我駐貝里斯技術團陸續自美國引進Dorper、Katahdin與 Barbados Black Belly等高品質優良種綿羊進行馴化，並將種羊子代供應貝國各地農民，逐步協助貝國提升整體國家肉羊產業生產力。

2021年技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，輔導當地弱勢家庭，藉由養羊事業逐步改善貧困生活。2022年11月又推動二期計畫，進一步協助貝國「國家種羊中心」興建第2座羊舍，引進Boer及Nubian山羊種，持續提升種羊數。

蔡英文今天參觀種羊中心的羊舍，一面拿著奶瓶餵兩隻小羊，一面說「你看，牠們吸得很用力，一定很餓」，第二隻小羊吸得很快，她笑說「喔喔，你看，吸的速速叫」，還一直要去親小羊，媒體問「是不是很想要帶回家？」她說「是啊！」

記者們告訴蔡英文「把手靠近羊舍裡的羊，羊就會吸妳的手」，她真的把手湊到羊面前，然後說「真的？！牠還咬我？！」

潘生才指出，二期計畫除了持續強化國家種羊中心穩定供應優質種羊能力，並且擴大輔導規模及深化技術輔導至農民端，包括設計行銷策略推廣羊畜產品消費；強化羊隻溯源系統以改善價值鏈效率，並且予以品牌化以行銷羊畜產品。

此外，為了讓羊肉料理的口味能更接貝里斯地氣，駐團從去年初迄今已舉辦近10場烹飪訓練班，邀請當地大廚將羊肉結合在地常見食材和辛香料，開發出BBQ、羊肉串、燉羊肉、快炒羊肉等，一道道令人食指大動的羊肉料理，以擴大消費市場。