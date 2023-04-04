總統蔡英文將於美國時間5日與美國眾議會議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs）會晤，對於為何選擇該地點，有在美僑胞點出關鍵原因。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長Tony Lee告訴《民視》，雷根（Ronald Reagan）當總統時對台灣有6大保證，所以他認為麥卡錫選在雷根圖書館跟蔡英文會面，最大的意義是代表美國和台灣站在同一陣線。

雷根1981年當選美國第40任總統後，雖於1982年8月17日與中國大陸簽署「817公報」，但在簽署公報前，仍透過時任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長李潔明（James R. Lilley）轉交私人信件給時任總統蔣經國，表達以下6大保證：

1.美國並未同意在對台軍售上設定結束期限。

2.美國並未同意大陸「對台軍售必須事先與大陸磋商」的要求。

3.美國無意扮演大陸與台灣之間的協調人。

4.美國不同意修改《台灣關係法》。

5.美國並未同意變更對台灣主權的一貫立場。

6.美國不會對台灣施加壓力，使台灣與大陸進行談判。

另外，該報導還提到，上次蔡英文參訪雷根圖書館時，是在館方陳列的柏林圍牆遺址前演講，而這次的演講地點，很有可能位於館內「空軍一號」（Air Force One）的下方空間。

據了解，該架空軍一號為波音707版，曾在1973年至2001年間服務過6位美國總統。