南韓36歲知名體育主播金善信，氣質出眾且口條清晰，入行十多年深受觀眾喜愛，但她日前先是在社群上曬出自己車後照鏡撞爛的照片，隨後竟照常開車上路，引發網友撻伐並遭到檢舉，事後她意識到問題才將動態刪除並發文道歉。

金善信2日於IG限時動態中曬出車子後照鏡被撞爛的照片，文中寫下：「發出硄的一聲，一看發現撞到停車場柱子，後視鏡被撞爛了」，接著下一則限時動態網友竟發現，她非但未馬上處理壞掉的後照鏡，還違法將車開上路，表示：「左後視鏡原來是這麼重要的...冒著生命危險奔馳在江邊北路」，令許多網友看了相當傻眼。

此外，有眼尖網友發現，在金善信發出的照片中可見，紅綠燈標示為綠燈，因此推測她是在車子行徑過程中拿出手機拍攝，一連串照片曝光後，隨即引來網友批評，更有人將此動態截圖向相關單位告發，事後才得知問題嚴重性的她才將動態刪除。

金善信車子後視鏡被撞爛非但未立即處理，竟還將車開上路。（圖／翻攝自金善信Instagram）

然而，金善信沒多久後也在社群發文致歉：「針對半夜上傳的限時動態內容引起爭議一事，在此致上真心的歉意」，接著承認自己「對於道路安全展現了無知、不成熟的一面，往後會更表現出慎重思考的模樣」；據悉，金善信在沒後照鏡的情況下開車上路，將可處4萬韓元（約930元台幣）的罰緩。