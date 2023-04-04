阿摩林（Celso Amorim）上周低調出訪俄羅斯和法國，2日返回巴西後向媒體透露訪問細節。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，阿摩林3月29日在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談約1小時，說明魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與在軍事或情感上沒有捲入俄烏衝突的其他國家合作促成此一和平進程的意願。

阿摩林避免使用「調解」一詞，指稱停止俄烏之間敵對行動的第一步是進行談判，以了解俄烏關係的冰點、彼此的立場以及和平基礎所在；印度、巴西、南非、印尼和土耳其等20國集團（G20）國家，均可幫助促進雙邊對話。

阿摩林結束與蒲亭會晤後前往法國，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Serguei Lavrov），在阿摩林離開前開玩笑地問他，是否會幫忙收集巴黎的垃圾。

這是因為抗議法國政府試圖改革社會保障的工人罷工，使得法國首都巴黎的廢物收集以及許多其他公共服務受到影響，巴黎街上垃圾成堆。

阿摩林在巴黎的巴西大使館會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的外交顧問波尼（Emmanuel Bonne）後表示，波尼並未拒絕或認為試圖促進和平對話是浪費時間；法國方面雖沒有認同，仍聽取巴西的意見並感謝巴西的透明態度。

阿摩林認為，俄烏戰爭之間的和平談判沒有神奇的解決方案，如果想要有任何正面結果，就需要與各方交談。

魯拉在3月底被診斷罹患A型流感引發的細菌性和病毒性支氣管性肺炎後，取消訪問中國並重新安排行程，將在4月13日與中國國家主席習近平於北京會面。魯拉希望與習近平討論結束俄烏戰爭的解決方案，全球治理問題以及聯合國安理會新藍圖的可能性。

習近平3月20至22日赴俄羅斯進行國是訪問，蒲亭與習近平會談結束後表示，中國於2月24日俄烏戰爭一周年時發表的12項要點和平方案結束戰爭的基礎，但該提議在西方遭到懷疑和批評。