近日備受關注的電影《捍衛任務 4》自上映以來深受觀眾好評，，片中飾演失明殺手的甄子丹表現十分搶眼，戲份僅次於男主角基努李維（Keanu Reeves）。近日他接受採訪，透露曾拒絕《水行俠》中客串角色，更抱怨拍《從前有個好萊塢》時，知名導演昆汀·塔倫提諾(Quentin Tarantino)將他的偶像李小龍卡通化，令他難以容忍。

甄子丹近日接受《Variety》訪談，透露自己在拍攝《捍衛任務 4》相當愉快，因為劇組從籌備到實際拍攝相當認真，而且願意傾聽他的意見，讓他感到備受尊重。此外，與基努李維合作相當開心，他認為基努李維是徹頭徹尾的武術愛好者，拍攝期間經常與他分享功夫心得，讓他相當驚喜。

甄子丹也談到自己曾被邀請去客串《水行俠》其中一角，透露當時《正義聯盟》（Justice League）導演查克·史奈德(Zack Snyder)致電他，「這是個好友善的來電，他說有部電影想找我客串，是由溫子仁（James Wan）執導，一部DC電影關於一位水生超級英雄故事，但我回覆他我沒辦法，所以並沒有再深究這部戲，而這種事情是經常發生。」

甄子丹又講到2019年上映，昆汀·塔倫提諾執導的《從前有個好萊塢》，戲中將自己的偶像李小龍卡通化，「每個人都有權發表個人意見，昆汀是一位非常知名的電影製作人，他有權享有自己的地位，但我也有權發表自己的觀點。很明顯地，他是在取笑李小龍，這實在太卡通化了。」

事實上，除了甄子丹外，當時李小龍女兒李香凝也公開表示不滿，直指戲中劇情是虛構並加以醜化父親。後來昆汀公開回應，明白作為女兒的想法，表示自己看過不少資料，指當年李小龍拍攝《青蜂俠》（The Green Hornet）時，很多特技演員都不喜歡他，覺得他不尊重美國特技演員，又總是用腳踢他們，導致大家都不太願意跟李小龍合作。