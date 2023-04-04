桃園市長張善政去年底上任後，在桃園市的交通、教育等各方面推行多項新政獲好評，最新民調顯示，張善政施政滿意度70％、不滿意20.1％。對此，國民黨桃園市議員詹江村列舉民進黨近日狂批張善政的作為，直呼民進黨「還在崩潰」。

《三立電視台》昨(3)日公布六都施政百日民調，桃園市長張善政滿意度70％、不滿意20.1％、無明確意見9.9％。對此，詹江村昨在臉書表示，張善政上任之後，推出的社會福利，讓人民人人叫好，民進黨卻說排擠預算，並質疑民進黨以前大肆辦活動、發送白米、麵包盒、紀念品給少數有時間參與活動的人，怎麼就沒排擠預算？此外，詹江村說民進黨主張必須讓有時間看棒球賽的觀眾免費搭乘捷運的時候，怎麼沒有想到會排擠預算呢？

詹江村也認為，日本大神活動階段性檔期結束請回，民進黨卻硬扯意識行動，且每個局處長非常高效執行市政建設，民進黨卻說尸位素餐。

「民進黨老百姓怎麼看你們，你們知道嗎？」詹江村痛批民進黨「輸不起」、「還在崩潰」。