抽菸對健康危害極大，除了傷害呼吸系統外，泌尿科醫師表示，也會對泌尿系統造成重傷害，50～65%男性膀胱癌跟吸煙有關、抽菸者罹患陰莖癌的風險是非抽菸者的5倍，罹患腎癌的風險也是非抽菸者的1.5倍；此外，抽菸時間長短與陽痿發生率高度相關。

振興醫院泌尿科醫師蔡昇翰在其臉書表示，最近在他門診結束前，兩位腎臟癌受術後的患者問他日後保健的注意事項，他提醒民眾，一定要嚴禁抽菸，因為香菸除了對呼吸系統的危害外，也對泌尿系統有高度傷害，主要包括6項。

他表示，第一，50～65%男性膀胱癌跟抽菸有關；第二，20～30%女性膀胱癌跟抽菸相關；第三，抽菸者相較非抽菸者有5倍罹患陰莖癌的機會。第四，抽菸者相較非抽菸者有1.5倍罹患腎癌的風險。第五，抽菸會造成男性精蟲數量、品質、活動力下降；第六，抽菸時間長短與陽萎發生高度相關。

蔡昇翰表示，抽菸危害大，至少包括腎癌、膀胱癌、勃起功能障礙、不孕、陰莖癌、香菸，因此他極力倡導「喫煙禁止」。

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