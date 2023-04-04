北市一名人夫阿奎（化名）與林姓鋼琴老師不倫戀10餘年，每月都會支付林女15萬元，前年間林女疑似不滿阿奎結交新歡，便於酒後持刀到酒吧砍殺阿奎的胸口及肩膀。台北地院審理時，林女冤喊無殺意，阿奎也替林女求情，最終法官依殺人未遂罪，判處林女有期徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，林姓女子與已婚的8旬男子阿奎曾不倫交往12年，但阿奎另結新歡，引起林女的不滿，林女遂於2021年5月晚間持菜刀前往阿奎與新歡玩樂的酒吧，目睹2人互動親密，便走上前持菜刀狂捅阿奎的左胸及左肩，造成阿奎胸前有穿刺傷、創傷性血胸，所幸經救治後現已順利康復，林女則依殺人未遂罪遭到檢方起訴。

林女接受偵訊時，否認涉及殺人未遂罪，稱事發當晚飲酒後，服用抗憂鬱症的藥物，遲遲無法入眠，突然想到與阿奎交往期間經常受到精神虐待及阿奎結交新歡，加上喝了酒之後情緒有些激動，一氣之下才做出該舉動；林女冤喊並無殺害阿奎的念頭，因阿奎每個月都給她很多生活費，就連她住的地方也是阿奎買的，她實在不可能殺阿奎，讓生活費與居所化為烏有。

台北地院審理時，法官勘驗酒吧監視器畫面，認為林女明知菜刀鋒利，刀刃很長，若刺入人體胸部恐傷及心臟、肺臟等臟器導致死亡，卻仍在酒吧刺殺阿奎，還說出，「我要殺了你」、「你給我死」、「你去死」等語，均可顯見林女當下殺意堅決。

但法官參酌阿奎的證述，阿奎稱在本案發生前林女從未以暴力傷害他，沒有預告過要教訓他，認為林女這次刺殺他，應該是感情上的事情，林女很單純、善良，他從來沒看過林女有那麼劇烈的動作，事發當時林女的精神狀況與平常有異等，且自己完全不介意這件事，希望法官給林女改過自新的機會等語，故法官最終依犯殺人未遂罪，處林女有期徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。

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