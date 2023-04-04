飲食與生活習慣恐影響罹癌機率，外科醫師將江坤俊表示，腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌等6種癌症可能是吃出來，而有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈表示，日、韓2國常吃泡菜與味噌，因此都是胃癌大國；而台人常喝的手搖飲料，根據美國研究，每周喝3次含糖飲料，罹患胰臟癌機率恐升8成；此外，吃過多加工肉品與不新鮮的蔬菜可能提升罹患胰臟癌的機率。肺癌和口腔癌則與菸、酒和檳榔有關。

江坤俊在節目《挖健康》上分享，飲食與生活習慣會影響罹癌機率，最致命的一級致癌物有6種，分別是黃麴毒素、亞硝胺、戴奧辛、尼古丁、苯並芘和亞硝酸鈉。其中黃麴毒素在爛掉的花生中很常見；亞硝胺則在腐爛食物常出現；戴奧辛則在燃燒的塑膠中常見；尼古丁於菸草中常見；苯並芘是在燒烤中常見；亞硝酸納則多在醃漬物中。

江坤俊表示，6種癌症可能是吃出來，包括大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌。譚敦慈表示，胃癌與高鹽飲食相關，很多人以為味噌很養生，吃了可延年益壽，也有人認為吃韓國泡菜就能和女明星一樣漂亮，但其實日、韓都是胃癌大國。

譚敦慈分享廣西醫學院的研究說，罹患B型肝炎或C型肝炎的患者，如果盡量不要暴露在黃麴毒素下，其實不容易罹患肝癌。不過，曾聽過洗腎患者，本身沒有B肝或C肝的問題，但愛吃醃漬物，每天都吃豆腐乳和豆瓣醬，結果就出現肝硬化的情形。

譚敦慈指出，根據美國與新加坡的研究，每周只要喝3次含糖飲料，罹患癌王「胰臟癌」的風險提高8成。而大腸癌除了加工肉品、紅肉吃太多，吃不新鮮的蔬菜也可能提升罹患大腸癌的機率；而肺癌和口腔癌則與菸、酒和檳榔有關。

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