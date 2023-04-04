小編今（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。今年首季台股表現不俗，單季強漲12.2%，上周五盤中一度站上15951點創今年新高，由於清明五天連假，台股要等到6日才會開盤，分析師建議投資人可以選擇「APRIL」概念股，吸金力道可以期待。

【1】APRIL概念股16檔有錢途

時序進入第二季，市場關注庫存去化情況，以及通膨壓力能否持續緩解，投資專家建議，短線操作可留意「APRIL」選股，包括AI人工智慧、Power能源、RAM記憶體、IPC及LED五大族群，搭配三大法人買超，緯創、華邦電等16檔，吸金力道可期。

【2】HPC夯 載板設備廠續旺

市場需求急凍，IC載板不像過去有大排長龍的榮景，但儘管載板動能趨緩，國內外載板廠鎖定未來高速運算（HPC）需求，長期擴產計畫仍舊不變，形成了載板不用排隊、但載板設備仍要排很久的現象，法人預期相關設備廠今年營運仍將持續受惠。

【3】終端需求未復甦 IC載板挑戰大

經濟不景氣影響下，終端需求遲遲未復甦，多項應用修正下，過去表現強勁的IC載板也面臨挑戰，根據Prismark預估數據顯示，2023年全球IC載板產值預估為160.73億美元，較2021年衰退7.71％，為PCB四大產品線中衰退幅度最大。

【4】13檔投信新歡Q2邁大步

清明長假前上市櫃年報全數公布，假後又有3月營收揭曉，股市後續動向頗受矚目。法人表示，由於基本面利空有待消化，加上先前投機性股票漲多回檔，投信於季底進行持股汰弱留強，作帳結帳並行，包括茂達、十銓等13檔投信新寵股，有望在第二季開始時率先突圍。

【5】全數賺逾一股本!科技百大獲利王出列

迎向後疫情時代到來，2022年依然是挑戰多多的一年，面對不時浮現的疫情干擾及通膨、庫存壓力，科技股仍努力繳出好成績。其中大立光不畏智慧型手機雜訊頻傳，每股稅後純益（EPS）再度以169.52元拔尖，穩坐每股獲利王，緯穎及聯發科則以81.07元及74.59元緊跟在後。在各家科技公司奮勇爭先下，去年一股賺一股的科技公司仍順利突破百家關卡，達107家。