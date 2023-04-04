前市長林智堅在兒童節前夕有感而發，在臉書以「給你和孩子的1封信」為名貼千字抒發文，除對妻、子表達虧欠之意，文末則是語帶雙關的強調「其實這8年，爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」！（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

前市長林智堅在兒童節前夕有感而發，在臉書以「給你和孩子的1封信」為名貼千字抒發文，除對妻、子表達虧欠之意，文末則是語帶雙關的強調「其實這8年，爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」！（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

今天是4月4日兒童節，過去在兒童相關議題、軟硬體建設投入最多的前市長林智堅有感而發，感性的在臉書以「給你和孩子的1封信」為名貼千字抒發文，除對妻、子表達虧欠之意，文末則是語帶雙關的強調「其實這8年，爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」！

今年的兒童藝術節，市長高虹安捨去過去幾年前市長林智堅致力打造的「風的運動場」兒藝節品牌，改舉辦「ZOOM！ZOOM！新竹」科技藝術兒童劇等活動，遭綠營抨擊好不容易建立的「風的運動場」品牌沒能繼續延續下去。

就在兒童節迎接黎明曙光的前數小時，林智堅在臉書發聲了，以「給你和孩子的1封信」為題發出千字文，雖大都在抒發這8年因忙於市政，疏於陪伴孩子成長，而虧欠孩子與妻子，以及簡介自己與家人的近況，但這個「你」似乎也意指所有新竹人，頗有捍衛自己8年市政建設、喚醒大眾對8年來的幸福城市回憶之意。

尤其，林智堅在文末除了祝福自己及住在這座城市的孩子兒童節快樂之外，更強調「這8年爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」。似要說給自己的孩子聽，實則更是要大家回想這8年的兒童節禮物有什麼？

下方他則是標記了包括「兒童醫院」、「新竹市立動物園改造」、「新校園運動」、「班班有冷氣」、「通學步道」、「進擊的公園」、「兒藝節」、「仲夏藝文季」、「萬聖節大遊行」等各項建設與活動，林智堅也標註說「請各位爸媽幫我問問孩子，歡迎留言」。

網友則是熱烈回應，「智堅市長加油！不要灰心氣餒，8年來你為這座城市的努力眾人皆知，市民全看在眼裡」、「過去8年有小智市長真的是新竹人的福氣！孩子走在通學路上安心又舒適，校內廁所新穎又明亮！謝謝您們的德政」、「看到每個學校的改建，通學步道，市場改建、公園老幼共融、動物園、運動場…，每年的風的運動場…好多的親子活動，好多很棒的建設與跟孩子參與的美好回憶」。

林智堅文中也一再表達對家人虧欠，他說，2023年對我和我的家人來說都不是容易的一年，2022年短暫的時間內決定離家，對我和太太以及孩子們來說，都是生活上很突然的改變…，那種對家人思念與虧欠確實令我難熬。

回到新竹也從原本的宿舍搬回老家香山，眼前的景象數百件的紙箱堆在家裡每個角落…，知道太太這段時間忙著照顧3個孩子以及打包搬家，真的太辛苦了…都是她1個人在打理，沒有訴苦也沒有抱怨，所以當我回到家時，我們給了彼此1個大大的擁抱，沒有多說什麼，我們都知道很多想說的話都在那一刻、那1個擁抱說完了。

今天是兒童節，我想藉這個機會跟大家分享心得。擔任市長職務早出晚歸是基本，而許多重要節日我總是扮演市民的市長，而不是1位盡責的爸爸。

突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多，今天我將要和我太太和3個孩子，第1次一起度過屬於我們一家人的兒童節…，默默希望孩子長大時的可以原諒爸爸過去的缺席…。