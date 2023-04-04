羅根保羅扛起羅林斯。（美聯社）

為期兩日的WWE年度大賽「摔角狂熱39」於3日落幕，接連兩日在美國加州的SoFi體育場湧入超過8萬名觀眾。昔日的天王巨星約翰希南（John Cena）在首日回歸，次日收尾的主賽是WWE無庸置疑冠軍瑞恩斯（Roman Reigns）大戰「美國惡夢」寇迪羅斯（Cody Rhodes），網紅羅根保羅（Logan Paul）也再次登台並有精彩演出。

約翰希南在第一晚以特殊的出場回歸，在幾位罕病孩童的簇擁下進入擂台，對戰新星席瑞（Austin Theory）。席瑞掌握了大部分攻勢，最後雖然被希南鎖到投降，但是因為裁判沒有看見，反而被席瑞以下流招式偷襲取勝。

對戰技巧和人氣都非常強大的羅林斯（Seth Rollins），羅根保羅成功展現自己的運動能力，雖然他沒有打贏，但外界認為這是合理的編排，因為巨星羅林斯本來就不該輸給一個特別來賓。

值得矚目的還有48歲的傳奇選手「619」密斯特利歐（Rey Mysterio）教訓他的「不肖子」多明尼克（Dominik Mysterio）。密斯特利歐的身手大不如前，不過父子大戰的劇情還是相當吸睛。當天主賽是山米贊恩（Sami Zayn）、歐文斯（Kevin Owens）聯手戰勝了烏索兄弟（The Usos），取得無庸置疑雙打冠軍，這是牽動許多人的優異劇情，被認為是當晚最好的戲碼。

瑞恩斯保住WWE無庸置疑冠軍。（美聯社）

第二晚輪到大咖登台，萊斯納（Brock Lesnar）對上他歷來的最強對手，身高220公分的奈及利亞巨人歐瑪斯（Omos），歐瑪斯未能打贏比賽，他展現的壓倒性力量仍是讓萊斯納吃足了苦頭。薛穆斯（Sheamus）、麥肯泰爾（Drew McIntyre）、古瑟（Gunther）3位猛男的三方威脅戰打得兇狠無比，被認為是全年的最佳比賽之一，最後由古瑟取勝。

主賽是海報上的看板人物瑞恩斯大戰寇迪羅斯，大反派瑞恩斯已經統治王座超過900日了，觀眾全力聲援寇迪羅斯。烏索兄弟亂入試圖襲擊寇迪羅斯，被山米贊恩與歐文斯擊退，雖然寇迪羅斯在最後體力耗盡時仍掌握優勢，但是遭到瑞恩斯的盟友席柯亞（Solo Sikoa）偷襲而飲恨。這個結尾令許多摔角迷失望，看似沒有人可以阻止瑞恩斯走向1000日統治的冠軍之路了。