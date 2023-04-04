41歲日籍女星田中千繪2008年來台演出電影《海角七號》走紅，與劇中男主角范逸臣假戲真做，低調交往15年，多次被媒體拍到約會和過夜，感情進度備受外界關心。近日，田中千繪發文分享對婚姻的看法，認為「結婚不是人生的終點，而是要重新考驗人生的起點。」

田中千繪在新作《婚姻結業式2》探討熟齡卒婚的話題，她在劇中被尹昭德求婚，但沒有立即答應，因為希望男方離婚後再求婚比較妥當。田中千繪對這場戲相當有感觸，在臉書po文表示，因演出《婚姻結業式2》加上個人的經歷，重新思考婚姻的意義。

田中千繪閱讀書籍時看到「結婚的目的就是為了要生孩子」，朋友也叮嚀：「要接受求婚時一定不能想太多，想太多了一定無法結婚！」田中千繪坦言這些話既乾脆又說到重點，同意結婚前若有了很多想法，真的無法放手去做，「因為我認為結婚不是人生的終點，而是要重新考驗人生的起點。」最後，田中千繪HASHTAG「結婚是約束還是束縛」、「兩個人在一起要快樂生活」、「現在是不一定要結婚的時代」，吐露對婚姻的看法。

網友看完這篇文，紛紛留言分享觀點，田中千繪親民地回應，其中提到：「真的，結婚真的不是保證永恆的愛」、「我目前不想強迫自己要結婚是真的」、「我很喜歡自己賺錢自己做主的生活」，間接透露很喜歡單身的自己，不急著當人妻。