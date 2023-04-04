「最強狗仔」葛斯齊3日晚間開直播，爆料汪小菲來台的內幕，並曬出2日跟拍汪小菲的影片，只見汪小菲開門請S媽先上車，開口叫「丈母娘上車唄」，葛斯齊分析兩人依舊保持家人關係，他也繼續跟拍汪小菲，心酸的情景全曝光。

近日汪小菲來台探望家人，被狗仔葛斯齊拍到與S媽、家人相處的畫面，葛斯齊表示眾人吃完飯走出飯店時，聽到汪小菲說了句「丈母娘上車唄」，表示現在仍稱呼S媽為丈母娘，雙方關係看起來相較以前和緩。

不過，汪小菲開車回大S豪宅的路上，只看到S媽與家人下車，汪小菲並沒有在車上目送，而是提前下車，自己單獨走了至少400公尺的路。葛斯齊相當困惑汪小菲為何繞了巷子步行抵達市區，「過家門而不入」的行為是否在避免觸景傷情？葛斯齊直呼若真如此，那真的令人心酸。

隨後，葛斯齊持續跟拍，發現汪小菲後來走進酒吧，本以為會跟許多女孩互動，但只看到汪小菲與一群男生朋友見面，葛斯齊表示汪小菲聚會期間看起來「五味雜陳」；此外，朋友還介紹兩位女生給他，不過 汪小菲似乎興趣缺缺，晚間11點多才坐車回S HOTEL，葛斯齊分析汪小菲完全沒戴口罩與墨鏡遮掩面容，似乎真的沒把自己當名人。