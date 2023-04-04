港星方力申女友葉萱（韓文名：鄭秀晶）於紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中勇於揭發攝理教主鄭明析種種惡行，更透露自己曾被教主性侵17次，令許多網友看了相當心疼，而葉萱於昨（3）日赴韓出庭作證，過程中以A小姐稱呼，且為保護葉萱的安全，審訊過程皆不公開，並要求被告鄭明析離開法庭。

根據韓媒綜合報導，韓國教主鄭明析信侵女教友一案，於本月3、4日在韓國大田地方法院進行第五次開庭，葉萱與另一名受害者都親自出庭指控鄭明析，這也是自去年11月本案開庭後首次有證人出面作證。

據悉，昨（3）日下午兩點葉萱以非公開方式進行審訊，葉萱律師透露，由於當時許多攝理教友到場關心官司進度，讓葉萱備感壓力，因此為保護葉萱，已向法院提出保密要求，而法官為保護證人隱私與安全，除家屬及警察外，其他人包括被告鄭明析都得離開法庭。

葉萱在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，聲淚俱下控訴2018年至2021年之間被鄭明析性侵多達17次，更曝光34秒內容不堪入目的錄音檔；對此，身為男友的港星方力申也第一時間認愛並護愛，更稱讚她勇敢，同時叫女友不要看網路評論，只要看新聞報導他說的話就夠了，讓網友相當感動，也慶幸葉萱在經歷這些事後勇敢出來指認，讓更多女孩可以免於受害。

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