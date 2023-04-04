雖然通膨率仍明顯高於央行的2％目標，但由於通膨率連續兩個月縮小，外界預期央行將繼續暫停升息。

3月扣除能源與食物等價格後的核心CPI年增4％，年增幅跟2月一樣。與前一個月相較，3月CPI與核心CPI均月增0.2％，都低於2月的各月增0.3％。

韓國央行將在下周二（11日）舉行貨幣政策會議。其2月暫停升息，讓基準利率維持3.5％不變。由於韓國出口走低和升息削弱國內消費需求，讓其經濟正快速降溫，因此外界要求央行減慢升息速度或停止升息的壓力愈來愈大。