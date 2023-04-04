夫妻間互相扶持才能長久，雲林縣消防局救護員沈柏佑表示，近日一名8旬的老婦人外出買便當發生車禍，被送到醫院卻還掛念著在家等吃飯的先生，老先生抵達醫院後，急忙摟著老婦人安慰，「阿珠我來了，不要怕，一切有我。」老夫婦的真摯感情令他忍不住說「原來瓊瑤寫的都是真的。」

沈柏佑近日於個人臉書指出，2日老婦人外出買便當給先生吃，途中發生車禍，所幸傷勢不嚴重，還能站能走。他協助老婦人到醫院治療，但老婦人心裡還掛念著在家等吃飯的先生，堅持到哪都要帶著便當，還跟他提了很多次，要打電話給先生。

沈柏佑表示，老先生抵達醫院一看到老婦人的背影，立刻邁開急促的步伐，邊走邊跑邊張開雙臂，喊著老婦人的名字。

沈柏佑說，看著老婦人帶著哭腔對老先生說「對不起你先去吃飯，都是我的錯」，老先生則用溫柔又堅定的眼神看著老婦人說，「阿珠我來了，不要怕，一切有我。」兩的相擁近1分鐘，老婦人完全無視放射科要她去換衣服做檢查的要求，令他忍不住說「原來瓊瑤寫的都是真的。」