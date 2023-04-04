【全程字幕】馬英九談憲法、兩岸關係條例！ 贈湖南大學校長「這書」開玩笑：這只是上冊 @ChinaTimes ​

前總統馬英九日前於大陸舉行座談時，強調台灣、大陸都是中華民國、都是中國，遭陸委會認為是在矮化台灣。陸委會的說法引發許多民眾不滿，有人更狠嗆，陸委會乾脆改為戰爭委員會好了。

馬英九2日與湖南大學師生座談時提到，「我們國家在1997年修改了《憲法》，我們國家有分兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，希望在此前提下，雙方能真誠交流，減少不必要的隔閡。

但陸委會批評，馬英九的說法是在唱和呼應陸方企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，不僅矮化台灣，也嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，「我們表達高度遺憾」。

針對陸委會的說法，許多民眾感到難以理解，紛紛前往該會臉書留言表達不滿，「我非常不爽陸委會對馬英九的評論，陸委會改成戰爭委員會好了」、「對外不努力、對內很會鬧，了不起的陸委會」、「貴委員會的大陸是指什麼大陸呀？南極大陸嗎」、「馬英九講的一中是中華民國耶，陸委會不知道自己的國家叫做中華民國嗎」。

而馬英九辦公室也在昨（3）日上午反批，陸委會是在公然倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，並請總統蔡英文表態這是否為政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家；陸委會則於同日下午發出3點聲明回應，強調兩岸互不隸屬是事實，此說法符合中華民國憲法。