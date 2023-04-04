各縣市首長上任滿100天，雖然處於連假期間，台北市副市長李四川今（4）天也在臉書PO出一張在全身鏡前的自拍照，同時寫下「是我拍你，還是你照我」；此外，他還提到「100天有人求的是滿意度第一，我求的是『無愧於心』」。對此，網友也紛紛留言表示認同。

李四川細數上任迄今，台北市政府的各項活動與建設，表示回到市府100天舉辦了跨年晚會、台灣燈會、全國原住民運動會、智慧城市展。目前還在著手處理大巨蛋、內科交通、路平、都更、捷運南北環的發包、東環的核定、社子島等政務。另他還去了一趟日本東京，參加 「全球市長高峯會」。

李四川認為，生活像一面鏡子，裝得下的，是風塵僕僕的自己。容易進去的，是酸甜苦辣的記憶。看得到的，是光彩照人的樣子。看不見的，是悲傷脆弱的内心。他更強調，「100天有人求的是滿意度第一，我求的是『無愧於心』，你呢？莫忘初心」同時不忘今天是4月4日，說了「兒童節快樂」。

該篇臉書文一貼出，隨即就有大量網友來留言按讚，「穩健中求進步，務實無愧於市民的態度，有川伯的台北市，讓人好放心！」、「說的好，感動」、「YouBike最有感，設立多點服務讓台北市民更方便」、「莫忘初心是正確的，辛苦了」、「讓市民有感的100天！真正令人感動」。