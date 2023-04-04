總統蔡英文日前過境美國時，獲邀到哈德遜研究所對談，並獲頒全球領導力獎，但該機構邀請函未提蔡的姓名，僅稱「一個特別的嘉賓」。對此，我國前駐紐西蘭代表介文汲痛批，此事是極大的羞辱，監察院應調查有無喪權辱國的情況。

介文汲昨（3）日在政論節目《中天辣晚報》表示，按照過去擔任外交官的經驗，若遇到與這次類似的狀況，他會建議總統就不要出席該場合了，因實在太有損尊嚴。他並直言，全球領導力獎不是諾貝爾獎，只不過是哈德遜研究所這間民間智庫所頒發的，「我們也可以設計一個全球領導力獎，愛頒給誰就頒給誰」。

介文汲指出，從事外交工作最重要的，就是要注意外訪的政治人物有無受到屈辱，他分享，過去宴請外賓時，就連座位的擺設都是一門大學問，若位子沒排好，有些外國賓客會不坐下，原因是他們認為自己不代表個人、而是代表國家的尊嚴。

介文汲直言，美國就是把蔡英文當「土蛋」在對待、吃定她被欺負不敢吭聲，哈德遜研究所的邀請函沒她的名字，就是對她的極大羞辱。而蔡英文被羞辱，也就代表中華民國及台灣被羞辱，因此介文汲建議，監察院應調查承辦人員有無涉及喪權辱國之情況。