美國前總統川普即將在紐約時間4日下午針對支付成人片女星封口費一案出庭應訊，他目前已經抵達紐約，畫面顯示他神情嚴肅，但仍對著鏡頭打招呼。外媒報導，川普的律師團已經要求應訊期間不要讓媒體拍照、錄影及廣播報導。

美國前總統川普的私人客機於3日下午飛抵紐約。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、路透社報導，曼哈頓法院透露，川普即將在紐約時間4日下午2時15分（台灣時間5日凌晨2時15分）出庭，針對支付AV女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費衍生的相關爭議應訊。

他所搭乘、機身上頭印有大大「川普」字樣的波音757客機已經於當地時間3日下午飛抵紐約市拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport），在紐約市警察局（NYPD）護送的車隊下，川普座車隨後抵達川普大樓（Trump Tower）。

川普3日搭乘私人客機飛抵紐約。（圖／美聯社）
川普3日搭乘私人客機飛抵紐約。（圖／美聯社）

畫面顯示，下午4時13分，他下車後相當有活力地走進川普大廈，邊走邊向支持群眾揮手致意，但沒有停下來發言，他的神情略顯嚴肅。

川普3日下午抵達紐約川普大廈時，揮手向支持者致意。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，川普進入川普大廈後，與律師尼切爾斯（Susan Necheles）、塔科皮納（Joe Tacopina）會面。曾為川普其他民事案件辯護的律師哈巴（Alina Habba）表示，她當天也有和川普碰面，她形容川普精神很好，就和往常一樣，並且已為應訊做好準備。

川普3日下午抵達紐約川普大廈。（圖／路透社）
川普3日下午抵達紐約川普大廈。（圖／路透社）

路透社指出，在出庭前夕，川普另外聘請了前聯邦檢察官、知名白領犯罪辯護律師布朗契（Todd Blanche）加入律師團，布朗契過去曾為川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）辯護。

另外，川普律師團周一也敦促法官在傳訊期間禁止媒體拍照、錄影及廣播報導，他們稱，這會加劇這起案件「原本就已經像馬戲團般的氛圍」，並且「損害訴訟程序及法庭的尊嚴與莊重」。

主持審判的法官莫城（Juan Merchan）預計稍後決定是否批准律師團的請求。

川普應訊結束後，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）將召開記者會，川普也將在當天返回佛州，並於當地時間晚間8時15分（台灣時間5日上午8時）於海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表演說。

文章來源：Donald Trump arrives in NYC ahead of historic surrender to Manhattan prosecutors
文章來源：Trump arrives in New York for surrender, opposes TV court coverage
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