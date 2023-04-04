澳盛經濟師Adelaide Timbrell指出，這是2008年10月開始進行這項每周調查的消費信心指數以來，持續低於80點的最長紀錄。

調查顯示，要應付房貸民眾的消費信心指數明顯低於整體的平均值，上周下跌2.1點至70.5點。至於認為現在是買房好時機的信心指數，更下跌1.4點，並跌破70點水準，為連續八周下跌。