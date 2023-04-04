網紅鳳梨（吳泓逸）在直播中展現幽默的個性，受到不少網友喜愛，一舉一動時常掀起話題。而Youtuber Joeman昨（3）日上傳了熱門單元的新影片，但是原本在預告中有現身的鳳梨，卻未在正片中看見，讓期待的粉絲失望。對此，鳳梨今（4）日凌晨在臉書親自解釋了。

Joeman新影片的主題為「89對決」，原本的預告中可以看到鳳梨有加入拍攝，但昨（3）日的正片中卻被刪掉了，讓一些期待看到他的粉絲落空，好奇原因為何。

對此，鳳梨在影片推出後發文回應了，表示顧慮到社會風氣不佳，有心人士在預告發佈後開始帶風向，所以經過評估後決定刪除參與的片段，他說道：「當初本意是以趣味性為主來拍攝，但是上片前看到一些有心人士故意引導，本人深怕拍攝初衷受其左右，導致違背拍攝本意，對各位萬分抱歉。」

其實在預告公布後，就有網友在Dcard以「平價89對決奢華89？」為題發文，指出「為什麼台灣就是有人喜歡去捧這些89，給他們流量幫他們炫富，是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」隨後也貼出鳳梨以前的犯罪紀錄，直言：「好像在台灣作姦犯科洗白一下就能當出來網紅，以前幹得壞事大家也不記得？難怪台灣黑道治國嘛，反正大家也不太在意，有流量就是正義對吧？」該文章引發許多討論，也讓鳳梨決定不出現在正片裡。