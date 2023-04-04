新竹市長高虹安上任滿百日，1份最新施政表現滿意度民調也出爐，有6成的新竹市民滿意高虹安的施政表現。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安上任滿百日，1份最新施政表現滿意度民調也出爐，民眾對市府團隊表現滿意度中有5成69表示滿意。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安上任於4月3日滿百日，1份最新施政表現滿意度民調也出爐，有6成的新竹市民滿意高虹安的施政表現，1成73表達不滿意，另對市府團隊表現滿意度中有5成69表示滿意，有5成8以上的市民對新竹市未來有信心。

根據民調結果顯示，民眾對於高虹安的施政表現，非常滿意有13.7％、還算滿意46.4％、不太滿意11.9％、非常不滿意5.4％，22.6％未表達意見。

對於新市府團隊表現滿意度中，非常滿意17.1％、還算滿意39.8％，不太滿意15.3％、非常不滿意7.9％，19.9％未表達意見。交叉分析發現，教育程度為專科占69.4％、支持民眾黨者中有87.4％的民眾對高的市府團隊滿意度較高。

另被問到新竹市民對於新竹市未來的信心度，16.2％表示非常有信心，42.2％還有信心，20.2％不太有信心，9.2％非常沒信心，另有12.2％無意見。此外，對於未來新竹市發展，市民覺得最須改善的施政有哪些？61.8％民眾表示是交通，其次為公共建設23.7％、經濟發展12.1％、教育9.9％、社會福利9.4％。

此份民調結果也化解外界疑慮，指外界一般認為高虹安因去年選情激烈，上任後要面對新竹市各種狀況，應會有不短的陣痛期，如今最新民調顯示，施政初步獲得過民眾的肯定。

此份民調是網路媒體委託民調公司調查時間為3月28日至3月29日，共完成1076份成功樣本（其中市話調查完成749份、手機調查完成327份），訪問對象為戶籍在新竹市20歲以上民眾。調查方法是以市內電話與手機併用雙底冊抽樣電話訪問調查。