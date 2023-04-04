一名網友分享，等紅綠燈的時候，看到一家三口共乘一輛機車，其中年幼的孩子被媽媽用揹帶背在身後，讓原PO看了膽戰心驚，也引起網友熱烈討論，不少家長嚇歪直呼，這是把嫩嬰當人肉安全氣囊？應要把小孩背在前面比較安全，另也有眼尖網友發現，孩子的腳發黑，驚呼不對勁。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上PO出一張照片，只見一對夫妻共乘一輛機車，坐在後面的老婆將年幼的孩子放在揹帶中，行駛過程中全程背在背上，讓不少家長看了膽戰心驚。

不少家長留言表示，騎車背孩子應該背在胸前才對，這樣才能看到孩子的狀況。「看起來還蠻小應該背前方」、「這媽媽是認真的嗎？背在後面」、「我都背前面，背後面覺得很可怕，沒有安全感」、「這父母把心肝寶貝當人肉安全氣囊」、「第一次看到把小孩這樣當背包背，好歹也夾中間，大人還可以看到吧！」

另有網友放大照片以後說，小孩的腳是不是有些發紫，會不會是騎車的過程不小心碰撞到了？「看到小孩的腳顏色有嚇到」、「腳都黑了」、「只有我覺得嬰兒的大腿顏色不對勁嗎？」

不過，也有網友們留言表示，沒必要看一張照片就公審一對新手爸媽，不是每個人家裡面的條件都很好，生了小孩就會買車，雖然把幼小的孩子背在後面真的很危險，但有可能只是這對夫妻沒有多想，「每位媽媽都有第一次當媽媽的時候，給予建議與關懷少一點網路靠背」、「不是所有人都買得起車子」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條及「道路交通安全規則」第88條規定，機車前踏板處不得搭載人，違者處300元以上、600元以下罰緩。根據規定機車後座只能夠搭載1人，所以除了用揹帶背小孩之外，讓小孩站在前面的踏板處，或是在機車後座加裝兒童椅背都違反規定。