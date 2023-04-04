她說：「我認為OPEC所採取的是令人遺憾的行動。」
她強調要評估OPEC+最新決定對物價的影響，目前仍言之尚早，一切還有待觀察。由於當前最重要的是壓低能源價格來減緩通膨壓力，因此批評OPEC+做出極沒有建設性的決定。
葉倫說，美國汽油價格從去年的頂峰降下來，已有助壓制通膨。若這情勢出現逆轉，這將會產生不利的影響。她指出OPEC+減產，對全球經濟成長明顯不利。
美國財長葉倫（Janet Yellen）在3日表示，產油國聯盟OPEC+意外減產是「毫無建設性行為」。因為這將會給全球經濟前景增添不明朗因素，並導致消費者因處於高通膨時期而增加財務負擔。國際油價3日每桶大漲逾6％。
她說：「我認為OPEC所採取的是令人遺憾的行動。」
她強調要評估OPEC+最新決定對物價的影響，目前仍言之尚早，一切還有待觀察。由於當前最重要的是壓低能源價格來減緩通膨壓力，因此批評OPEC+做出極沒有建設性的決定。
葉倫說，美國汽油價格從去年的頂峰降下來，已有助壓制通膨。若這情勢出現逆轉，這將會產生不利的影響。她指出OPEC+減產，對全球經濟成長明顯不利。
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