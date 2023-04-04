為了打擊頑強的通貨膨脹，聯準會過去一年採取激烈升息行動，造成景氣出現反轉，經濟衰退危機浮現，有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）警告，停滯性通膨帶來巨大威脅，不可避免地會出現硬著陸，最終將面臨經濟或金融危機，股市更有可能崩盤3成。

綜合外媒報導，羅比尼立場偏空，曾精準預言2008金融危機，自從聯準會強勢升息後，羅比尼也多次提醒可能出現硬著陸與停滯性通膨的風險，近日羅比尼再次警告，「我們無法在實現價格穩定的狀況下，同時保持經濟成長及金融穩定，最終就會出現經濟危機。」

羅比尼也說，美國在高通膨和高負債壓力下掙扎，即將迎來經濟痛苦循環，市場要為信心崩潰做好準備，羅比尼預言接下來恐會出現股市崩盤3成的慘況，肇因於高通膨、高債務水準、低經濟增長及金融環境不穩定。

報導提到，過去14年，美國市場一直享受著逼近零的低利率及寬鬆貨幣政策，但現在所有的情況都出現改變，「天下沒有免費的錢，總有一天有人要為此付出代價。」

美國經濟陷入聯準會難以獨自解決的負面循環，同時也是寬鬆貨幣政策長期以來的後遺症，羅比尼認為難以軟著陸，每個人都應該會潛在的巨大衝擊做好準備。