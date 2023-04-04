台灣大表示，即日起申辦台灣大999元以上指定專案，就能抽momo幣12,000元，除了能用於momo購物網買自己喜愛的商品，還能折抵台灣大電信帳單，以及在串流平台MyVideo租、購熱門院線電影。台灣大也提供申辦指定專案用戶享「mo幣多」優惠，在momo購物網消費滿額，每月可回饋最高750元momo幣。

再者，用戶申辦大台灣指定專案搭購指定熱門機款，再享專案價最高折2000元。包括三星Galaxy Z Flip4、OPPO Find N2 Flip、Google Pixel 6a、vivo V27和Redmi Note 12 Pro+等熱門機款，搭配999元以上指定專案，手機專案價現折最高2000元，且使用台灣大「Open Possible聯名卡」到台灣大購機享3%回饋。

此外，在台灣大申辦指定專案，即可享1個月免費看MyVideo，最高3個月免費體驗MyMusic、GeForce NOW，以及Disney+平台上包含迪士尼、皮克斯、漫威等六大品牌與最新獨家韓劇和雲端遊戲服務。