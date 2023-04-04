性學博士許藍方表示，一名陷入熱戀的男子，某次和女友在床上翻雲覆雨時，不慎插到女友的「菊花」，女友嚇得當場喊痛，但他抱著想解鎖新體驗想法，堅持進行，下秒女友的肛門突噴出黃綠色穢物，他被眼前景象嚇傻跌坐在一旁，自責地說，「對不起，我害女友變成了人體水肥車」。

許藍方昨（3）日於YouTube頻道《可樂研究社》指出，男子和女友只要休假就會做床上運動，某次他不慎插到女友的「菊花」，讓對方忍不住放聲喊痛要他停止，但他不顧女友的呼喊，抱著「想解鎖新體驗的想法」，強行抓著女友持續動作。

男子表示，接著他就感受到女友體內有一股熱流，還來不及反應，一瞬間就從肛門噴出一堆黃綠色液體，且噴濺力道很強，他嚇得跌在一旁，但女友的肛門仍不斷有穢物噴出，眼前的場景讓他看傻眼。

男子說，事後女友哭了好幾個小時，他就這樣被分手了，他也很自責地說，「對不起，我害女友變成了人體水肥車」。許藍方表示，光是抓著女友持續動作就已經不對了，就算想要體驗也要詢問對方意願，若女友不願意，就必須拔出來換一個新的保險套，再從陰道放進去，若當下是無套的狀況下，也建議清洗再放進陰道，因為肛門內含有大腸桿菌及腸黏膜液體等，很容易讓陰道感染。

至於女友為何會拉肚子，許藍方指出，女生不會特別跟男生說自己有腸躁症，在緊張的狀態下會拉肚子或便秘，若女友是腸躁症的話，代表做愛會有壓力；如果是便秘的話，合理懷疑前一天有吃瀉藥，比較可能發生這樣的情形，也有另一個可能是女友食物中毒或吃壞肚子，不過這樣的可能性較低。

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113