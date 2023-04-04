緬懷烈士！赴張自忠將軍陵園祭拜 馬英九拿白菊花默哀落淚了 @ChinaTimes ​

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜，追尋八年抗戰歷史遺跡。張自忠的孫子張慶成也陪同接待。

馬英九率訪問團一行佇立在張自忠墓前（右二打藍色領帶者是張自忠的孫子張慶成），獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘。（藍孝威攝）

馬英九在聆聽導覽解說時，眼眶飽含淚水。參觀完館內陳列，馬英九來到戶外，在張自忠墓前獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘，此時馬英九忍不住從口袋中掏出手帕擦拭眼淚。

馬英九率訪問團一行佇立在張自忠墓前，獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘。此時馬英九忍不住從口袋中掏出手帕擦拭眼淚。（藍孝威攝）

除了原本司儀說的三鞠躬外，馬英九當場追加，自己喊還要再一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬，可見張自忠將軍在中國抗展史中的貢獻和馬英九心目中的份量。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。導覽員為團員解說張自忠將軍英勇抗日事蹟。（藍孝威攝）

祭拜張自忠將軍結束，馬英九離去前，在一張書籤上留下親筆簽名，致贈給張自忠的孫子張慶成。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。導覽員為團員解說張自忠將軍英勇抗日事蹟。（藍孝威攝）

張自忠（1891年8月11日－1940年5月16日），字藎臣，後改藎忱，山東省臨清縣塘園村人，中華民國陸軍二級上將，原為西北軍系將領，中原大戰後接受中央政府改編，轉任國民革命軍第29軍第38師師長，曾參與喜峰口戰鬥。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。離去前，馬英九在書籤上簽名，致贈給張自忠之孫張慶成。（藍孝威攝）

1935年冀察政務委員會成立後，曾先後任察哈爾省主席與天津市市長。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。離去前，馬英九在書籤上簽名，致贈給張自忠之孫張慶成。（藍孝威攝）

1937年抗戰爆發後，曾代理冀察政務委員會委員長與北平市長，後升任國民革命軍第59軍軍長，後升第33集團軍總司令兼第五戰區右翼兵團司令，曾參與臨沂保衛戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰與棗宜會戰等。1940年被日軍包圍於南瓜店，戰死，追晉陸軍二級上將，為第二次世界大戰中陣亡軍級最高者。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。當地民眾聚集在馬路邊爭睹馬英九。（藍孝威攝）

1940年5月16日，張自忠率第74師與日軍在方家集激戰。張部隨身官兵僅2000人，而日軍步騎在4000人以上，砲20餘門，分左右向張部包圍於南瓜店。張所部官兵在激烈的攻防戰鬥中僅剩1500餘人。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。圖為陵園大門口。（藍孝威攝）

國軍傷亡殆盡，張自忠在槍林彈雨中指揮，肩部已中彈，仍誓不退後，所有官兵均一致以最後生命，爭持南瓜店陣地。屬下警衛員谷瑞雪勸其向東南山口撤退，但遭張拒絕並親自到陣前指揮攻擊，身中5彈卻仍不退後。未幾張將軍再中一彈，擬拔槍自盡，為屬下阻止，張終聲竭而殉國。張在彌留之際，喃喃說道：「我這樣死，對國家，對長官，對人民，良心平安」後，欲持佩槍自戕，為部下奪槍阻止。

前總統馬英九率學生訪問團一行，今天上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜敬獻花籃。圖為陵園中的張自忠將軍銅像。（藍孝威攝）

日軍隨後在大約16時攻破張指揮部，張自忠最終壯烈殉國，其麾下之第74師官兵亦全部戰死。日軍把張遺體審認無誤後，在方家集徵調來一口棺木盛殮，並豎木牌，墓碑上書：「支那大將張自忠之墓」；當天深夜，日軍設在漢口之廣播電台插播張自忠陣亡消息。第38師師長黃維綱獲報後，組織了一支敢死隊將遺體奪回，5月18日送回集團軍司令部，以上將禮服重殮，經宜昌轉送回重慶。

張自忠將軍殉國後，國府明令褒揚特予國葬，追晉陸軍二級上將。5月28日，靈柩抵達重慶，蔣介石率軍事委員會的高級將領與國民政府五院院長親臨致祭，蔣介石撫棺痛哭。之後蔣委員長親題「英烈千秋」石碑，樹立於山麓，以示永遠的悼念。從此，一代英魂長眠於梅花山下，留給世人無限的懷念與景仰。