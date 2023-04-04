南韓啦啦隊女神李多慧，先前震撼宣布加入台灣職棒「樂天女孩（Rakuten Girls）」啦啦隊，她亮麗外型加上超強的舞蹈實力讓她備受粉絲喜愛。日前李多慧在個人頻道分享她登上南韓首爾最高峰「北漢山」的影片，當中她身穿「粉色火腿褲」，過程中還一度爬到腿軟向攝影師撒嬌甜喊「背我」，可愛模樣讓粉絲看了超心動。

李多慧本月將來台灣展開首次樂天女孩的應援活動，她為迎接自己的新身份，決定以自己不擅長的登山活動來表明自己接受挑戰的決心，接著她帶著攝影團隊一同爬上「北漢山」，片中可見李多慧穿著粉色運動套裝，下身搭配貼身瑜伽褲，讓她自己忍不住自嘲：「好像火腿」。

然而，深夜入山的她為看清前方的路，戴著頭燈上陣，卻哀號：「我的瀏海都塌了！」途中李多慧突然覺得「身體熱起來」，脫去身上兩件保暖外套，僅剩下一件薄長袖，但登頂後氣溫較低，讓她直喊：「好冷」，並將全部衣物穿上，但似乎還不夠保暖。

被山頂氣溫冷到無法動彈的她，在吃完泡麵與泡飯等點心之後準備下山，由於體力耗盡，全身不受控制地癱軟在地，更忍不住轉頭向攝影師撒嬌：「背我」，卻被攝影師無情地拒絕，所幸下山途中遇到善良的登山客，帶著李多慧慢慢走下山，她事後表示超感動；此外，李多慧也在YouTube的資訊欄用中文寫下：「如果去了台灣，一定會去爬山的！」