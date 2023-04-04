目前，大陸地方政府唯一合法舉債管道是發行地方政府債券，而根據公開數據，今年第1季全國發行地方政府債券約2.1兆元（人民幣，下同，約合新台幣9.31兆元），比去年同期增長約15.6％。學者指稱，這反映了大陸積極財政政策加力提效，加大財政支出力度，從而促進經濟增長。

據大陸財政部數據顯示，截至2023年2月末，全國地方政府債務餘額36.2兆元。

大陸「第一財經」報導，地方政府債券按用途分為新增債券和再融資債券，而新增債券主要是用於基礎設施等重大項目、民生項目等建設，今年第1季地方政府債券以新增債券為主。根據公開數據，今年第1季新增地方政府債券發行約1.67兆元，同比增長約6.3％。其中新增地方政府專項債券（下稱「專項債」）發行約1.36兆元，同比增長約4.5％。

報導稱，專項債是投向有一定收益的公益性項目，一般來說收益能夠償還本息。目前專項債是大陸政府帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。近年專項債發行規模快速攀升，2020年以來新增專項債規模均保持在3兆元以上高位。今年新增專項債規模約3.8兆元，目前第1季實際發行進度（實際發債額度占總規模）約36％，進度較快。

今年第1季的1.36兆元新增專項債資金花在哪了？報導稱，基礎設施建設依然是大頭。根據財政部數據，今年前兩個月新增專項債分別用於市政和產業園區基礎設施2757億元（占新增專項債發行總額比重約33％），社會事業1538億元（占比約19％），交通基礎設施1320億元（占比約16％），保障性安居工程1271億元（占比約15％），農林水利753億元（占比約9％）。另外，新增專項債資金還投向生態環保、倉儲物流基礎設施等領域。

中泰證券研究所數據顯示，3月份的新增專項債主要投向市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略專案、保障性安居工程。

中央財經大學教授溫來成指出，這表明今年以來地方政府債券發行進度還是比較快的，這也反映了積極財政政策加力提效，加大財政支出力度，從而促進經濟增長。又從第一季新增專項債投向來看，跟近年相似，主要聚焦在市政和產業園、交通、社會事業（醫療、教育等）等領域。

此外，與往年不同，今年專項債新增了兩大細分投向領域，分別是新型基礎設施建設和新能源領域。前者主要是指雲計算、數據中心、傳統基建智慧化改造、國家和省級公共技術服務和數位化轉型平台，後者主要包括公共領域充換電基礎設施、大型風電基地等綠色低碳能源基地。財政部數據顯示，今年前兩個月，新增專項債新型基礎設施68億元（占比約0.8％），新能源項目14億元（占比約0.2％）。

溫來成認為，目前專項債投向新基建、新能源專案資金相對比較少，占比比較低。這一方面是因為新基建裡有部分專案適合企業投資，有部分適合政府投資，還有介於兩者之間的，因此政府會比較慎重。而新能源專案投資規模大，建設周期長，項目比較複雜，而且像光電、風力發電等項目還有棄電等風險，因此項目不成熟的話，地方不敢輕易發債。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒認為，未來應優化債務的投向結構。目前投向新能源、新基建的專項債占比非常低，而增加這些領域的投向，一方面能夠滿足服務於高品質發展的需要，另一方面有利於提高整個項目的收益。

除了新增專項債之外，一季度地方發行了3100多億元新增一般債券。一般債券主要是為沒有收益的公益性項目籌資，資金主要投向社會事業、交通基礎設施、市政建設、農林水利等領域。國家統計局數據顯示，今年前兩個月基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長9.0％。其中鐵路運輸業投資增長17.8％，公共設施管理業投資增長11.2％。

除了新增債券之外，根據公開數據，今年第1季發行再融資債券約4400億元，同比增長約73％。再融資債券主要是用於償還到期地方政府債券本金或存量債務，即「借新還舊」。中誠信國際研報稱，今年將有3.65兆元地方政府債券到期，預計再融資債發行規模在3.2兆元左右。