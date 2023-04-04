「鄉民女神」網紅潔哥（李秉潔）擁有率直性格和火辣身材，2020年產下愛女「FaFa」後，社群網站多是與網友分享育兒經及愛女日常。近日愛女突然發高燒，歷經幾天照顧後終於退燒，豈料昨(3)日又開始發燒，且這次精神變差，嚇得讓她趕緊帶著孩子到醫院檢查，才發現女兒心臟異常，讓她崩潰直呼：「怎麼會這樣？」

近日潔哥女兒多次發燒不退，她趕緊帶女兒去醫院檢查，發現FaFa的心臟壓力竟然是別的小孩的1倍，女兒也被醫生警告，未來3個月就要追蹤一次，如果心臟壓力持續惡化到40幾，就要手術或者治療。身為媽媽的潔哥難過表示：「當媽媽的我對她真的沒有別的要求了，只願她健康平安。」

她也透露孩子心臟有雜音的問題，其實出生就有了，滿3個月後時候有復檢過醫生說正常，這次發燒再被檢查出有雜音，「（女兒）心臟什麼膜比較狹窄，導致血流過去要比較用力，一般來說小孩的心臟壓力才10幾，Fa有20幾…，跟一般小孩整整比多了一倍。」

網友們得知此事，也紛紛安慰潔哥，希望小孩健康平安長大」、「沒事的，我也是小時候檢查心臟有問題，只是體力差一點，現在也小孩一個了」、「Fa會平安的跟媽媽一起長大滴，上天會保佑快樂的小天使呦！阿們」、「沒問題的，fafa加油，祝福妳健康平安快樂」、「天下父母心」、「祝fafa早日康復喔，美豔人妻辛苦了」